Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 23:04

Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске в ЛНР, сообщило ГУ МЧС России по республике в мессенджере MАХ. По данным ведомства, еще два мальчика — 16 и восьми лет — успели выбраться, в настоящий момент они находятся в больнице.

В ходе разведки на месте пожара обнаружены две девочки двух и пяти лет без признаков жизни. А также мать 39 лет и 12-летний мальчик, — передает СК.

К ликвидации пожара привлекались девять специалистов и две единицы спецтехники МЧС России. При этом по прибытии пожарных наблюдалось открытое горение по всей площади дома — 80 квадратных метров.

Ранее в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл и о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

До этого четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание случилось в жилом доме в Гороховском переулке.

пожары
ЛНР
дети
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье человек получил травмы из-за резкой остановки лифта
Судейский произвол, инвалидность, роды в 40: как живет Ирина Слуцкая
Очевидцы сообщили, что в пригороде Курска прогремела серия мощных взрывов
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда ограничения на полеты самолетов
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключения света
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения
В одном российском городе отменили обучение в школах из-за гололеда
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Россиянам раскрыли, когда начинать худеть к лету
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.