Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР

Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске в ЛНР, сообщило ГУ МЧС России по республике в мессенджере MАХ. По данным ведомства, еще два мальчика — 16 и восьми лет — успели выбраться, в настоящий момент они находятся в больнице.

В ходе разведки на месте пожара обнаружены две девочки двух и пяти лет без признаков жизни. А также мать 39 лет и 12-летний мальчик, — передает СК.

К ликвидации пожара привлекались девять специалистов и две единицы спецтехники МЧС России. При этом по прибытии пожарных наблюдалось открытое горение по всей площади дома — 80 квадратных метров.

Ранее в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл и о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

До этого четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание случилось в жилом доме в Гороховском переулке.