В одном российском городе отменили обучение в школах из-за гололеда Волгоградские школьники перешли на дистанционное обучение из-за гололеда

В Волгограде из-за гололеда было принято решение перевести школьников на дистанционный формат обучения, сообщили в Telegram-канале администрации города. Такая мера затронула всех учащихся с первого по 11-й класс.

В Волгограде принято решение организовать в понедельник, 9 февраля, для учащихся муниципальных образовательных учреждений занятия с применением дистанционных технологий, — сказано в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил: удаленный формат работы в морозы поможет защитить здоровье сотрудников. Он предложил законодательно закрепить право на дистант при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, регионы должны самостоятельно определить пороговые значения температуры.

