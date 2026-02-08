Зимняя Олимпиада — 2026
В одном российском городе отменили обучение в школах из-за гололеда

Волгоградские школьники перешли на дистанционное обучение из-за гололеда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Волгограде из-за гололеда было принято решение перевести школьников на дистанционный формат обучения, сообщили в Telegram-канале администрации города. Такая мера затронула всех учащихся с первого по 11-й класс.

В Волгограде принято решение организовать в понедельник, 9 февраля, для учащихся муниципальных образовательных учреждений занятия с применением дистанционных технологий, — сказано в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил: удаленный формат работы в морозы поможет защитить здоровье сотрудников. Он предложил законодательно закрепить право на дистант при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, регионы должны самостоятельно определить пороговые значения температуры.

До этого ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков сообщил, что Министерство просвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ по пяти предметам для поступления в подведомственные вузы. В частности, по информатике проходной балл увеличился на один пункт и теперь составляет 45.

