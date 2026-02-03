Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:00

«Хочу переехать в Россию»: приемный сын Сырского отвернулся от отчима

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский рассматривает возможность переезда в Россию

Иван Сырский Иван Сырский Фото: Социальные сети
Приемный сын главнокомандующего Александра Сырского Иван, проживающий в Австралии и выступающий против Киева, рассматривает возможность переезда в Россию. По его словам, на данный момент процесс получения российского паспорта поставлен на паузу из-за его длительности и стоимости, передает РИА Новости.

Обновлений (по поводу получения российского гражданства — NEWS.ru) пока никаких нет. Возможность [переезда в Россию] рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе, — отметил Сырский-младший.

Иван Сырский жил в семье украинского военачальника до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию вместе с матерью и братом. В марте 2024 года заявил о желании получить российское гражданство. Он отмечал, что получение паспорта может занять длительное время, так как для этого необходимо приехать в Россию минимум два раза. Несмотря на дорогие билеты и проблемы с работой, пасынок главкома ВСУ настроен решительно.

Ранее Иван Сырский рассказывал, что его отчим плохо говорит по-украински, хотя и занимается с репетиторами. По его словам, украинский военачальник использует только русский язык.

