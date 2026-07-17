Дрожжевое тесто — прошлый век: 20 минут — и булочки «Зефирки» с творогом готовы. Воздушные как облака и без комочков

Готовим булочки «Зефирки» к чаю. Творог делает их нежными и влажными, а ягоды добавляют кисло-сладкие нотки, которые взрываются во рту. Внутри — мягкая, пористая мякоть, сверху — румяная, чуть хрустящая корочка. Они не черствеют на следующий день, а пахнут так, что вся семья сбегается на кухню. Идеально к завтраку, полднику или просто с чашкой чая. Готовятся без дрожжей и без долгой расстойки — просто смешал, слепил, посадил в духовку и через 20 минут достаешь готовые булочки, от которых невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога (сухого), 2 яйца, 100 г сахара, 80 мл растительного масла, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 г свежих или замороженных ягод (смородина, черника, малина — любые), ванильный сахар по вкусу. Разомните творог с яйцами и сахаром, добавьте масло, ваниль и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Аккуратно вмешайте ягоды, стараясь не раздавить их. Сформируйте небольшие круглые булочки (около 8–10 штук), выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого верха. Остудите на решетке и подавайте теплыми или остывшими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — дети съели их за 5 минут, попросили без ягод, но потом сами добавили варенье. Я заменила ягоды на сушеную клюкву и добавила цедру лимона. Кстати, вместо растительного масла можно взять растопленное сливочное. Находка, а не рецепт!