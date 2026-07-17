Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 11:35

Дрожжевое тесто — прошлый век: 20 минут — и булочки «Зефирки» с творогом готовы. Воздушные как облака и без комочков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовим булочки «Зефирки» к чаю. Творог делает их нежными и влажными, а ягоды добавляют кисло-сладкие нотки, которые взрываются во рту. Внутри — мягкая, пористая мякоть, сверху — румяная, чуть хрустящая корочка. Они не черствеют на следующий день, а пахнут так, что вся семья сбегается на кухню. Идеально к завтраку, полднику или просто с чашкой чая. Готовятся без дрожжей и без долгой расстойки — просто смешал, слепил, посадил в духовку и через 20 минут достаешь готовые булочки, от которых невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога (сухого), 2 яйца, 100 г сахара, 80 мл растительного масла, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 г свежих или замороженных ягод (смородина, черника, малина — любые), ванильный сахар по вкусу. Разомните творог с яйцами и сахаром, добавьте масло, ваниль и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Аккуратно вмешайте ягоды, стараясь не раздавить их. Сформируйте небольшие круглые булочки (около 8–10 штук), выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого верха. Остудите на решетке и подавайте теплыми или остывшими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — дети съели их за 5 минут, попросили без ягод, но потом сами добавили варенье. Я заменила ягоды на сушеную клюкву и добавила цедру лимона. Кстати, вместо растительного масла можно взять растопленное сливочное. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю рис молоком и кидаю вишню — на выходе суфлейная запеканка: угощаюсь с чаем, нежно и ароматно, как в детстве
Общество
Заливаю рис молоком и кидаю вишню — на выходе суфлейная запеканка: угощаюсь с чаем, нежно и ароматно, как в детстве
Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала
Общество
Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала
Возьмите два яблока — и за 12 минут у вас будут пышные булочки на завтрак: без духовки
Общество
Возьмите два яблока — и за 12 минут у вас будут пышные булочки на завтрак: без духовки
Творожные булочки с яблоком и корицей — как у бабушки, но за 30 минут: нежное тесто, начинка и сахарная корочка
Общество
Творожные булочки с яблоком и корицей — как у бабушки, но за 30 минут: нежное тесто, начинка и сахарная корочка
Просто лью кефир в тертые яблоки — ленивая шарлотка на сковороде: пышная, влажная, с янтарной прослойкой
Общество
Просто лью кефир в тертые яблоки — ленивая шарлотка на сковороде: пышная, влажная, с янтарной прослойкой
рецепты
булочки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.