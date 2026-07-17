Возьмите два яблока — и за 12 минут у вас будут пышные булочки на завтрак: без духовки

Возьмите два яблока — и за 12 минут у вас будут пышные булочки на завтрак: без духовки

Это не просто оладьи — это маленькие пышные булочки, которые готовятся за считаные минуты на сковороде. Подавать к утреннему чаю или кофе — идеальное начало дня: сытно, вкусно и душевно.

Вам понадобится 2 крупных сладких яблока (одно для теста, второе на украшение), 1 яйцо, 100 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 0,5 ч. л. молотой корицы, 2 ст. л. растительного масла для теста.

В миске взбейте яйцо с сахаром, солью и маслом до легкой пены, добавьте муку, разрыхлитель и корицу, хорошо перемешайте до густого, тягучего теста без комков. Одно яблоко нарежьте мелкими кубиками, второе — тонкими слайсами. Все мелко нарезанные яблоки вмешайте в тесто, разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи, сверху каждого утопите по 2 аккуратные дольки-слайса красивым веером, обжаривайте на среднем огне с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить булочки по этому рецепту. Получилась отличная альтернатива наскучившим оладьям. А чтобы было еще вкуснее, перед подачей сбрызните готовые булочки жидким медом или посыпьте сахарной пудрой.

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