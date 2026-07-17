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17 июля 2026 в 09:00

Названы самые высокооплачиваемые профессии в области ИИ

Самые большие зарплаты в области ИИ предлагают программистам и разработчикам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Дата-сайентисты, программисты и разработчики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых ИИ-специалистов на российском рынке труда, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков hh.ru. Так, дата-сайентистам предлагают в среднем 200 тыс. рублей в месяц. Программисты и разработчики могут рассчитывать на 126,2 тыс. рублей.

Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам — в среднем 200 тыс. рублей в месяц, а также программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тыс. рублей в месяц, — говорится в материале.

Менеджерам по продажам и работе с клиентами предлагают в среднем 110,3 тыс. рублей. Маркетологам и интернет-маркетологам — 91 тыс. рублей. Копирайтеры, редакторы и корректоры со знанием ИИ в среднем получают предложения на 83,4 тыс. рублей. Столько же предлагают видеооператорам и монтажерам, а дизайнеры и художники могут рассчитывать на 83,3 тыс. рублей.

Ранее эксперт Евгений Коршунов заявлял, что сфера HR оказалась бессильна перед внедрением технологий искусственного интеллекта и рискует практически полностью исчезнуть как самостоятельная функция. По его словам, именно кадровая служба станет первой жертвой цифровой трансформации, поскольку так и не смогла доказать бизнесу свою финансовую эффективность.

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