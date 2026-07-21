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21 июля 2026 в 13:36

Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников

Зампред СК Леоненко: подросткам нужно предоставить сервис с вакансиями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для подростков необходимо создать сервис с проверенными вакансиями, чтобы бороться с вовлечением несовершеннолетних в мошеннические схемы, заявила KP.RU заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. Она отметила, что подростки часто ищут быстрые и легкие способы заработка, не задумываясь о рисках.

Да, такая система не решит проблему полностью. Но даже если мы вытянем из криминала 20-30% несовершеннолетних исполнителей, это уже будет огромное достижение, — заявила Леоненко.

Зампред СК подчеркнула, что школьникам сложно найти работу из‑за учебы и необходимости гибкого графика. По ее словам, из‑за нехватки денег подростки попадают в преступные схемы — в том числе оказываются в долгах после предложений о подработке.

Ранее Леоненко рассказала, что преступники часто вербуют детей в игровых чатах, представляясь сверстниками — они присылают им ссылки, ведущие в преступные сообщества, и предлагают незаконную работу. По ее словам, нередко все начинается с просмотра тематических роликов в соцсетях.

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