Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников Зампред СК Леоненко: подросткам нужно предоставить сервис с вакансиями

Для подростков необходимо создать сервис с проверенными вакансиями, чтобы бороться с вовлечением несовершеннолетних в мошеннические схемы, заявила KP.RU заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. Она отметила, что подростки часто ищут быстрые и легкие способы заработка, не задумываясь о рисках.

Да, такая система не решит проблему полностью. Но даже если мы вытянем из криминала 20-30% несовершеннолетних исполнителей, это уже будет огромное достижение, — заявила Леоненко.

Зампред СК подчеркнула, что школьникам сложно найти работу из‑за учебы и необходимости гибкого графика. По ее словам, из‑за нехватки денег подростки попадают в преступные схемы — в том числе оказываются в долгах после предложений о подработке.

Ранее Леоненко рассказала, что преступники часто вербуют детей в игровых чатах, представляясь сверстниками — они присылают им ссылки, ведущие в преступные сообщества, и предлагают незаконную работу. По ее словам, нередко все начинается с просмотра тематических роликов в соцсетях.