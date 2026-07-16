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16 июля 2026 в 15:15

Яичница «Княжеская» — завтрак с характером: простой трюк с тыквой — и завтрак заиграет новыми красками

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь чего-то сытного, но легкого? Бери тыкву, пару яиц и чеснок. Через четверть часа на столе горячее блюдо, от которого не оторваться.

Вот что нужно: тыква очищенная — 300 г, яйцо — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 1–2 ст. л., зелень — по вкусу.

Сначала нарезаю очищенную тыкву небольшими кубиками, а чеснок мелко рублю ножом. Разогреваю сковороду с маслом, за полминуты обжариваю чеснок, чтобы отдал аромат. Добавляю тыкву, готовлю 3–4 минуты, затем вливаю немного горячей воды, накрываю крышкой и тушу 5–7 минут до мягкости. Тем временем слегка взбиваю яйца вилкой и вливаю их к тыкве, помешивая, обжариваю все вместе 2–3 минуты. В самом конце добавляю соевый соус, перемешиваю, прогреваю минуту и снимаю с огня. Посыпаю свежей зеленью — и можно пробовать.

Мой вердикт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это оказалось идеальным решением, когда в холодильнике завалялась половинка тыквы, а времени на сложные рецепты нет. Я просто нарезал ее мелкими кубиками, быстро обжарил с чесноком на сильном огне, а потом залил взбитыми яйцами. Текстура получилась классная: снизу — карамелизированная корочка, сверху — нежный и сочный слой.

Проверено редакцией
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завтраки
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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