Рособрнадзор раскрыл результаты повторной сдачи ЕГЭ

Результаты ЕГЭ на пересдаче улучшили 98 805 выпускников, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС. При этом у 24 645 участников показатели, напротив, снизились, а у 12 418 человек остались без изменений.

Какие же результаты показали наши выпускники, которые пересдавали этот экзамен? Почти 99 тыс. улучили свой результат. Мы рады за них, поздравляем, — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора также рассказал о нарушениях, выявленных с помощью машинного зрения. Искусственная нейросеть зафиксировала 3068 инцидентов по категориям «Шпаргалки», «Средства связи» и «Вынос КИМ», из которых 2037 были подтверждены модераторами и переданы в образовательные учреждения для разбирательства.

Руководитель ведомства отметил, что методы обхода системы становятся все изощреннее: в этом году 917 человек были удалены с экзаменов без права пересдачи в течение года. В 2025 году таких нарушителей было 915, то есть ситуация практически не изменилась, добавил он.

Ранее Музаев заявил, что в настоящее время отказ от ЕГЭ по обществознанию не рассматривается. Этот предмет остается обязательным для поступления на многие специальности, включая юриспруденцию и правовые направления.