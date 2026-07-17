Маринованные помидоры «Женское счастье» за 1 час — без рассола: сложили в миску, потрясли — и готово

Маринованные помидоры «Женское счастье» за 1 час — без рассола: сложили в миску, потрясли — и готово

Маринованные помидоры «Женское счастье» можно есть сразу после приготовления, но настоящая глубина вкуса раскрывается через час, когда мякоть пропитывается соком, а укроп отдает весь аромат. Эта закуска хороша и к мясу, и к картофелю, и просто как самостоятельный перекус.

Для приготовления возьмите 1 кг небольших плотных помидоров (сливки или черри), 1 ст. л. сахара с горкой, 0,5 ст. л. соли, большой рубленый пучок укропа, 6 раздавленных зубчиков чеснока и 2 ст. л. яблочного уксуса. У помидоров на месте плодоножки седлайте надрез крест-накрест, сложите в контейнер, добавьте все остальное, плотно закройте крышкой и энергично трясите 2 минуты, затем оставьте на 15 минут при комнатной температуре и уберите в холодильник на час.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала замариновать помидоры по этому рецепту и дала совет: если проткнуть каждый помидор зубочисткой в нескольких местах — они идеально замаринуются за 30 минут.

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