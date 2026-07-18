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18 июля 2026 в 15:22

Захарова обвинила Запад в расистской логике из-за идей о Германии

Захарова заявила о ремилитаризации фашизма в Европе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Стремительная ремилитаризация фашизма является следствием общезападной расистской логики, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала высказывания главы корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии. Захарова обратила внимание на его книгу «Технологическая республика» и манифест компании, в которых, как она пишет, содержится мнение о необходимости отмены послевоенного ограничения вооружений Германии и Японии.

Эта стремительная ремилитаризация фашизма — естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению. Вторая мировая война ее, к сожалению, не изжила полностью: ФРГ на самом деле никто не разоружал после войны, и Алекс Карп здесь не просто лукавит, а сознательно дезинформирует читателя. Западная Германия практически сразу была встроена в антисоветский блок в качестве ударного кулака, — написала Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Карп также заявлял о высокой цене, которую Европа якобы платит за разоружение Германии после Второй мировой войны. Захарова назвала эти высказывания идеями, «достойными нацистских кумиров».

Ранее Захарова заявила, что не стала пожимать руку завершающему работу в России послу Германии Александеру Ламбсдорфу из-за его позиции, которую она назвала проявлением русофобии. По словам дипломата, обязательного требования о рукопожатии в дипломатическом протоколе нет.

Власть
Германия
Мария Захарова
МИД РФ
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