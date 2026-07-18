Мощные медицинские силы стянули в Тамбов Врачи ФЦМК и Центра экстренной медпомощи Москвы выехали в Тамбов

В Тамбов для помощи пострадавшим от атаки украинских войск направили бригады Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Решение принято по поручению главы ведомства Михаила Мурашко.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Тамбовской области сообщила, что пожар на складе Wildberries, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован. Открытое горение потушили в 04:08 мск.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что жертвами атаки дронов на склад Wildberries стали семь человек. Раненые получают необходимое лечение, семьям погибших окажут всестороннюю помощь.

Кроме того, по словам очевидцев, множество работников Wildberries укрылись в лесополосе во время атаки на склад в Котовске. Налет начался примерно в два часа ночи, а перед этим над объектом летал предположительно разведывательный дрон.