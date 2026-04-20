Яйца в таком виде готова есть тоннами: просто заливаю соевым соусом и ставлю на ночь в холодильник

Маринованные яйца в соевом соусе — это нереально вкусная закуска, которая превращает обычные вареные яйца в настоящий деликатес.

Пикантный маринад с чесноком, зеленью и специями проникает глубоко внутрь, придавая яйцам удивительный аромат и насыщенный пряный вкус. Они становятся упругими, с аппетитным коричневатым оттенком и идеально подходят для закуски, салатов или просто как перекус.

Для приготовления понадобится: 6–8 вареных яиц, 100 мл соевого соуса, 100 мл воды, 1 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 0,5 ч. л. черного перца горошком, 0,5 ч. л. кориандра (по желанию).

Рецепт: яйца сварите вкрутую, очистите. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, воду, сахар, раздавленный чеснок, перец и кориандр. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте рубленую зелень. Дайте маринаду остыть до теплого состояния. Выложите яйца в стеклянную или пластиковую емкость, залейте маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Подавайте, разрезав пополам.

Проверено редакцией
рецепты
закуски
яйца
Дарья Иванова
