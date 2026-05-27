Салат «Выручалочка» — частый гость на столе в сезон свежих огурцов и зелени: 5 минут, и готово

Салат «Выручалочка» — частый гость на столе в сезон свежих огурцов и зелени: 5 минут, и готово

Салат «Выручалочка» — это идеальное блюдо для сезона, когда на рынках и грядках полно свежих огурцов, а возиться с тяжелым мясным оливье или селедкой под шубой нет ни времени, ни желания.

Для приготовления вам понадобится: 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), майонез, соль.

Рецепт: яйца и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте яйца, огурцы, горошек и зелень. Заправьте майонезом, посолите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Выручалочка» и отметила, что салат не течет и не заветривается. Не жалейте зелени в салат, она дает свежий, пряный аромат и яркий цвет.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дежурный» из молодой капусты и ложечки уксуса.