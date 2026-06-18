Беру 200 г щавеля и литр кефира — через час на столе холодник-минутка: старый бабушкин рецепт

Беру 200 г щавеля и литр кефира — через час на столе холодник-минутка: старый бабушкин рецепт

Беру свежий щавель, кефир, огурцы и яйца — варю щавель 5 минут, остужаю, смешиваю с кефиром и водой, добавляю рубленые овощи и зелень. Получается прохладный, освежающий холодник с приятной кислинкой, который в жару идет на ура. Готовится элементарно, а вкус — нежнее окрошки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г свежего щавеля, 1 л кефира (3,2%), 2–3 огурца, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, соль, перец, 1 стакан холодной кипяченой воды (по желанию). Щавель вымойте, нарежьте полосками, залейте стаканом воды, варите 5 минут после закипания. Остудите. В кастрюле смешайте кефир с отваром щавеля, добавьте холодную воду до желаемой густоты. Огурцы нарежьте соломкой, яйца и зелень порубите. Все соедините, посолите, поперчите. Уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте с половинкой вареного яйца и ложкой сметаны. Идеальный летний обед за 15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот холодник с щавелем. Даже те, кто не любит щавелевые супы, просили добавки. Кстати, вместо кефира можно взять айран или тан — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

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