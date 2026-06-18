Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:00

Беру 200 г щавеля и литр кефира — через час на столе холодник-минутка: старый бабушкин рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежий щавель, кефир, огурцы и яйца — варю щавель 5 минут, остужаю, смешиваю с кефиром и водой, добавляю рубленые овощи и зелень. Получается прохладный, освежающий холодник с приятной кислинкой, который в жару идет на ура. Готовится элементарно, а вкус — нежнее окрошки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г свежего щавеля, 1 л кефира (3,2%), 2–3 огурца, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, соль, перец, 1 стакан холодной кипяченой воды (по желанию). Щавель вымойте, нарежьте полосками, залейте стаканом воды, варите 5 минут после закипания. Остудите. В кастрюле смешайте кефир с отваром щавеля, добавьте холодную воду до желаемой густоты. Огурцы нарежьте соломкой, яйца и зелень порубите. Все соедините, посолите, поперчите. Уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте с половинкой вареного яйца и ложкой сметаны. Идеальный летний обед за 15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот холодник с щавелем. Даже те, кто не любит щавелевые супы, просили добавки. Кстати, вместо кефира можно взять айран или тан — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Думал, ботвинья — это бабушкины сказки. Попробовал — и теперь хочу ее каждое лето
Общество
Думал, ботвинья — это бабушкины сказки. Попробовал — и теперь хочу ее каждое лето
Влюбился в этот корсиканский суп — удивительный рецепт родом из крестьянской хижины
Общество
Влюбился в этот корсиканский суп — удивительный рецепт родом из крестьянской хижины
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
Семья и жизнь
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Не только кефир и квас: освежающая заправка для окрошки и холодника — спасение в жару
Общество
Не только кефир и квас: освежающая заправка для окрошки и холодника — спасение в жару
супы
рецепты
окрошки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной
Врач рассказал о пользе ходьбы
Минобороны раскрыло результаты продвижения ВС России в Красном Лимане
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ атаковали машину с детьми
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.