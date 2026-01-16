Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:15

Синоптик раскрыла, где на следующей неделе будет плюсовая температура

Синоптик Паршина: в южных регионах России воздух прогреется до +2 градусов

Работник коммунальной службы во время уборки снега на территории Казанского кафедрального собора в центре Ставрополя Работник коммунальной службы во время уборки снега на территории Казанского кафедрального собора в центре Ставрополя Фото: Александр Викулов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На следующей неделе на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидается плюсовая температура, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в дневные часы столбики термометров могут подняться до +2 градусов. При этом она спрогнозировала осадки на юге страны.

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа осадки в разном виде. По ночам от –4 до –10, днем от +2 до –5. В Сочи и горах Кавказа ожидается налипание мокрого снега с гололедно-изморозевыми явлениями, — сказала Паршина.

Она добавила, что в районе Новороссийска в ночь на понедельник не исключен ветер с порывами 24–29 метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в субботу 24 января в Москве столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -25-30 градусов. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он спрогнозировал высокое атмосферное давление и отсутствие осадков в конце следующей недели. Днем, уточнил он, температура все же будет немного выше — от –17 до -22 градусов.

погода
прогнозы
синоптики
Юг России
осадки
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.