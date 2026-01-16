Синоптик раскрыла, где на следующей неделе будет плюсовая температура Синоптик Паршина: в южных регионах России воздух прогреется до +2 градусов

На следующей неделе на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидается плюсовая температура, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в дневные часы столбики термометров могут подняться до +2 градусов. При этом она спрогнозировала осадки на юге страны.

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа осадки в разном виде. По ночам от –4 до –10, днем от +2 до –5. В Сочи и горах Кавказа ожидается налипание мокрого снега с гололедно-изморозевыми явлениями, — сказала Паршина.

Она добавила, что в районе Новороссийска в ночь на понедельник не исключен ветер с порывами 24–29 метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в субботу 24 января в Москве столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -25-30 градусов. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он спрогнозировал высокое атмосферное давление и отсутствие осадков в конце следующей недели. Днем, уточнил он, температура все же будет немного выше — от –17 до -22 градусов.