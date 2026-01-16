Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:50

Резкое похолодание до экстремальных значений спрогнозировали в Москве

Синоптик Ильин: в Москве ожидается похолодание до -30 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В субботу 24 января в Москве столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -25-30 градусов, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, это связано с вторжением холодных воздушных масс с севера. При этом он спрогнозировал высокое атмосферное давление в конце следующей недели.

В пятницу вечером и в ночь на субботу возможно резкое похолодание в связи с вторжением морозного воздуха с севера. В этот период могут ударить морозы до минус 18–23 градусов, а под утро 24 января — местами в Подмосковье до минус 25–30 градусов и ниже. До конца рабочей недели ожидается рост атмосферного давления, - заявил Ильин.

Он отметил, что дневные температуры в московском регионе будут немного выше и составят от –17 до -22 градусов. При этом, по словам синоптика, осадков в выходные не ожидается: прогнозируется переменная облачность, днем временами будет светить солнце.

Ранее врач службы скорой помощи сети клиник Евгений Шаройко дал рекомендации, как лучше всего одеться на зимнюю пробежку. По его мнению, вещи должны быть очень теплыми. Он отметил, что надо одеваться так, как будто на улице на 10 градусов холоднее, чем на самом деле, иначе можно заболеть или переохладиться.

зима
морозы
похолодание
погода
прогнозы
Москва
Максим Ширяев
М. Ширяев
