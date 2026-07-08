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08 июля 2026 в 19:09

США не стали запрещать американцам оплачивать налоги в России

США продлили разрешение на оплату налогов и пошлин в России для своих граждан

Министерство финансов США Министерство финансов США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты продлили до 9 октября разрешение для своих граждан и компаний на оплату налогов и пошлин в России, следует из генеральной лицензии, опубликованной Министерством финансов США. Документ позволяет американским физическим и юридическим лицам, а также их дочерним структурам производить налоговые и таможенные платежи, оформлять лицензии и сертификаты, если это необходимо для их текущей деятельности в РФ.

Вместе с тем документ не допускает списания средств со счетов Центробанка, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов России, открытых в американских банках. Также лицензия не снимает запретов, установленных другими пунктами санкционного режима, в частности на транзакции с подсанкционными лицами без дополнительного разрешения.

Ранее эксперт Службы внешней разведки России Александр Пастухов заявил, что Запад и его союзники осознают несостоятельность своих санкций против Москвы. По мнению аналитика, введенные ограничения наносят ущерб в первую очередь экономике европейских стран.

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