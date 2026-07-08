Трамп пообещал исключить одну страну из своего «черного списка» Трамп намерен исключить Сирию из перечня стран — спонсоров терроризма

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены исключить Сирию из перечня стран — спонсоров терроризма. Глава государства также провел встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, запись опубликована на канале Белого дома на YouTube.

Думаю, нам стоит [это сделать]. Да, я так и сделаю, — сказал Трамп.

Ранее Пентагон объявил, что один из руководителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уничтожен на северо-западе Сирии в результате американского авиаудара. Операция была проведена 19 июня, целью оказался Али Хусейн аль-Улави.

До этого глава Россотрудничества Игорь Чайка посетил Дамаск для официального открытия представительства агентства. Решение было принято по итогам встречи Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдулраззаком Исмаилом.

Также ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудничество Москвы и Дамаска продолжает активно развиваться. По ее словам, проблематика военного присутствия России в САР также обсуждалась.