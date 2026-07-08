Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 19:01

Трамп пообещал исключить одну страну из своего «черного списка»

Трамп намерен исключить Сирию из перечня стран — спонсоров терроризма

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены исключить Сирию из перечня стран — спонсоров терроризма. Глава государства также провел встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, запись опубликована на канале Белого дома на YouTube.

Думаю, нам стоит [это сделать]. Да, я так и сделаю, — сказал Трамп.

Ранее Пентагон объявил, что один из руководителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уничтожен на северо-западе Сирии в результате американского авиаудара. Операция была проведена 19 июня, целью оказался Али Хусейн аль-Улави.

До этого глава Россотрудничества Игорь Чайка посетил Дамаск для официального открытия представительства агентства. Решение было принято по итогам встречи Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдулраззаком Исмаилом.

Также ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудничество Москвы и Дамаска продолжает активно развиваться. По ее словам, проблематика военного присутствия России в САР также обсуждалась.

США
Дональд Трамп
терроризм
Сирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.