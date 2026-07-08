Сначала Прибалтика, затем — вся Европа: зачем Запад «зачищает» русских

В МИД РФ сообщили о планах Прибалтики массово депортировать русскоговорящих жителей, чтобы навсегда решить «русский вопрос». Параллельно европейские банки замораживают счета россиян под предлогом их якобы нелегального проживания на территории ЕС. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, почему одной Прибалтикой дело не ограничится, чем выдворение русских чревато для Запада и как Россия поможет переселенцам.

Что задумали в Прибалтике

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев на площадке ОБСЕ презентовал доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах». Особое внимание дипломат уделил государствам Балтии, которые хотят окончательно решить «русский вопрос».

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей», — подчеркнул он.

Такие опасения у представителей российской власти возникают не впервые. В январе 2024 года об аналогичных планах Прибалтики заявляли на уровне Государственной думы РФ. Тогда речь шла об инициативе Латвии составить некие «общие списки» для депортаций.

Сами прибалты своих намерений, в общем-то, не скрывают. Еще в 2023 году в Латвии, Литве и Эстонии хотели провести анкетирование жителей, говорящих по-русски, на предмет их политической лояльности. «Нелояльных» ждала высылка. Эстония, впрочем, от инициативы в итоге отказалась: в Таллине сослались на умение «российских агентов влияния» хорошо «скрывать правду».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но давление на русских растет по всей Европе — и речь не только о дипломатах и политиках, но и о простых гражданах. В марте 2026 года посольство РФ в Берлине сообщило, что немецкие банки стали массово блокировать счета россиян, а также ввели режим повышенной проверки трансакций. Официальная причина — возможное «спонсирование терроризма» и «покупка недвижимости рядом со стратегическими военными объектами ФРГ».

При этом мнимый экстремизм, «нелегальное» пребывание или даже приверженность некоей «радикальной идеологии» успели стать дежурными предлогами для депортаций. Так, например, Франция в 2023 году выслала почти 40 граждан РФ, обвинив их в причастности к «радикальному исламизму». А лидером по высылкам смело можно назвать Германию: в том же 2023-м она выдворила порядка 1500 россиян. Более поздних данных в открытом доступе нет, однако можно предположить, что цифры вряд ли снижаются.

Но ситуация в Прибалтике носит совершенно иной характер. Там огромное количество русскоязычных жителей — либо граждане балтийских стран, либо не граждане, но коренное население, живущее в них уже несколько поколений. Их депортация со стороны местных властей будет актом чистого нацизма. Примерно как планы по переселению евреев на Мадагаскар или Ближний Восток в 1920–1930 годы, которые активно разрабатывались Германией и Польшей. Последняя, к слову, с 2023 года высылает русскоязычных сотнями.

Зачем это Европе?

Есть вероятность, что «пилотный» прибалтийский план по тотальной депортации может быть взят на вооружение всей остальной Европой. Литва, Латвия и Эстония на уровне власти — это не просто лидеры русофобии, но еще и своеобразные барометры того, что может позволить себе Запад в адрес России. В ЕС считают, что ничем не рискуют: если в адрес стран Балтии последует жесткий ответ Москвы, их будет не особенно жалко.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Распространение нового «уникального опыта» на всю европейскую территорию, несомненно, повлечет за собой последствия, причем многоплановые. Дело в том, что российское сообщество на Западе делится на несколько категорий. Одна из них — политически активные релоканты, наговорившие не на одну статью УК РФ: их будут встречать правоохранительные органы. Таких, впрочем, меньшинство.

Другой пласт — либо аполитичные граждане, либо те, кто поддерживает Россию и проведение СВО. Наша страна в состоянии интегрировать их по программе возвращения соотечественников. О готовности сделать это уже заявили в Калининградской области, но у РФ в целом хватает территорий, куда запросто поместятся еще несколько десятков миллионов человек. Да и состояние экономики России, невзирая на все издержки, позволяет принять всех желающих вернуться домой.

Европе такой шаг будет выгоден с точки зрения политической пропаганды. Куда легче рассказывать о «российском тоталитарном Мордоре» и расчеловечивать русских, когда никто не сможет возразить подобным нарративам. Русскоговорящее сообщество сейчас самим фактом своего проживания на Западе показывает, насколько несостоятельны русофобские западные тезисы. Если это сообщество вместе с культурой и языком убрать, то никаких преград для изображения любых ужасов уже не останется: их будет просто некому опровергнуть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нюанс здесь в том, что пропаганда ненависти и расчеловечивания такой силы характерна для государств, которые готовятся к большой и кровопролитной войне. Судя по всему, уже не только руками Украины. Поэтому тему депортации русскоязычных из Прибалтики хорошо бы пристально рассмотреть не только профильным департаментам МИД РФ, но и руководству Минобороны.

Читайте также:

Франция вышлет 39 экстремистов в РФ: кого депортируют, при чем тут Израиль

На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации

Победа России в Прибалтике: в школы Эстонии возвращают русский язык