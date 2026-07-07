Селедку больше не прячу под свекольной шубой: летний вариант любимой классики — для ужина и встречи гостей

Селедку больше не прячу под свекольной шубой: летний вариант любимой классики — для ужина и встречи гостей

Этот салат — свежая, легкая и очень вкусная альтернатива классической селедке под шубой. Сочная свекла, солоноватая селедка, свежий огурец и ароматный укроп с маслом создают идеальный баланс вкусов. Готовится быстро и идеально подходит для летнего обеда или ужина.

Для приготовления понадобится: 2 вареные свеклы, 200 г слабосоленой селедки (филе), луковица (красная или белая), 2 картофелины (вареные), свежий огурец, пучок укропа, растительное масло (ароматное), соль, перец.

Свеклу, картофель и огурец нарежьте небольшими кубиками. Селедку нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите. В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите. Заправьте растительным маслом, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в действии. Салат действительно получился как под шубой, но легче и свежее. Совет: если добавите в салат маринованные огурцы — они придадут пикантную кислинку и сделают вкус более ярким.

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