Диетолог назвала оптимальную схему питания в Рамадан

В Рамадан следует придерживаться принципа здоровой тарелки, на которой должны присутствовать в определенных пропорциях овощи/фрукты, белковые продукты и сложные углеводы, заявила NEWS.ru диетолог-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, не менее важно потреблять необходимое количество жидкости без сахара.

Во время Рамадана рекомендуется ориентироваться на проверенный метод здоровой тарелки. Мысленно разделите свою обычную тарелку на три части. Половину должны занимать овощи или фрукты, источник клетчатки, витаминов, четверть — белковые продукты, мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, оставшуюся часть — сложные углеводы, например гречка, рис, булгур, макароны, цельнозерновой хлеб. Этот принцип обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами. После долгого перерыва есть риск переесть. Чтобы правильно начать ифтар, нужно пользоваться правилом «одна еда — одна тарелка», — посоветовала Хачирова.

Она подчеркнула, что сухур имеет ключевое значение для поддержания уровня энергии и чувства насыщения. По словам диетолога, в этом приеме пищи снова используется принцип здоровой тарелки, но в более упрощенном виде. Специалист порекомендовала заменять мясо на яйца, творог, йогурт, бобовые или грибы, а для длительного ощущения сытости выбирать овсянку и макароны из твердых сортов пшеницы.

И самое важное — питьевой режим. В темное время суток постарайтесь восполнять дневную норму жидкости. Старайтесь выпивать не менее полутора литров. Лучшие варианты — чистая питьевая вода и теплый травяной чай. Избегайте избытка сладких напитков и кофе, которые могут усилить обезвоживание, — заключила Хачирова.

