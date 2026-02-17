Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:40

Диетолог назвала оптимальную схему питания в Рамадан

Диетолог Хачирова посоветовала питаться в Рамадан по методу здоровой тарелки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Рамадан следует придерживаться принципа здоровой тарелки, на которой должны присутствовать в определенных пропорциях овощи/фрукты, белковые продукты и сложные углеводы, заявила NEWS.ru диетолог-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, не менее важно потреблять необходимое количество жидкости без сахара.

Во время Рамадана рекомендуется ориентироваться на проверенный метод здоровой тарелки. Мысленно разделите свою обычную тарелку на три части. Половину должны занимать овощи или фрукты, источник клетчатки, витаминов, четверть — белковые продукты, мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, оставшуюся часть — сложные углеводы, например гречка, рис, булгур, макароны, цельнозерновой хлеб. Этот принцип обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами. После долгого перерыва есть риск переесть. Чтобы правильно начать ифтар, нужно пользоваться правилом «одна еда — одна тарелка», — посоветовала Хачирова.

Она подчеркнула, что сухур имеет ключевое значение для поддержания уровня энергии и чувства насыщения. По словам диетолога, в этом приеме пищи снова используется принцип здоровой тарелки, но в более упрощенном виде. Специалист порекомендовала заменять мясо на яйца, творог, йогурт, бобовые или грибы, а для длительного ощущения сытости выбирать овсянку и макароны из твердых сортов пшеницы.

И самое важное — питьевой режим. В темное время суток постарайтесь восполнять дневную норму жидкости. Старайтесь выпивать не менее полутора литров. Лучшие варианты — чистая питьевая вода и теплый травяной чай. Избегайте избытка сладких напитков и кофе, которые могут усилить обезвоживание, — заключила Хачирова.

Ранее диетолог Андрей Бобровский порекомендовал сочетать бобовые со злаками для замены мяса в рационе. Он заявил, что сбалансированное вегетарианское питание строится на грамотном сочетании разных продуктов.

Рамадан
диетологи
питание
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил способы наладить сон после 60 лет
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.