Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) должны иметь возможность выпускать на поле не больше трех легионеров, считает экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru ветеран отметил, что ему жалко ребят по всей стране, которые действительно хотят играть в футбол.

Это безобразие. Всегда говорил и продолжаю так считать: на поле должно быть три легионера максимум. А в заявке хоть 20. Я бы вообще распустил всех, раз мы нигде не участвуем (в еврокубках. — NEWS.ru). Пусть за них ФИФА деньги платит! Наших ребят жалко, которые хотят играть в футбол. Академии работают везде, а мы держим иностранцев. Где мы возьмем новых Стрельцовых, Шестерневых, Яшиных? — сказал Пономарев.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Минспорта, со следующего сезона-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.