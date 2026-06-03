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03 июня 2026 в 13:47

Глава AmCham: крупный бизнес США продолжает работать в России

Глава AmCham Эйджи: большинство крупных компаний США продолжают работать в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи заявил корреспонденту NEWS.ru на полях ПМЭФ, что российский рынок покинула только часть крупных брендов. Тем не менее большинство предприятий США продолжают работать в России. Эйджи добавил, что в эти компании было вложено больше $100 млрд инвестиций.

Мы работаем тут много лет. Большинство американских компаний остались и тут работают. Это такие отрасли, как фармакология, продукты питания, а также технологические предприятия, — отметил он.

Глава AmCham также заявил, что американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эйджи отметил, что на главу Белого дома возлагаются надежды с целью улучшения двусторонних отношений.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.

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