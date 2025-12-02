Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:30

В России нашли нестандартный способ повышения интереса к фитнесу

Глава НФС Силина призвала подсвечивать фитнес-клубы на картах во время пробок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Навигационные сервисы должны подсвечивать фитнес-клубы на своих картах во время пробок на дорогах для повышения интереса к спорту, заявила NEWS.ru президент Национального-фитнес сообщества Елена Силина. По ее мнению, это позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить долю экономически активного населения.

Национальное фитнес-сообщество предлагает рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских навигационных сервисов о внедрении специального цифрового механизма, действующего в часы максимальной транспортной нагрузки. При достижении критического уровня трафика навигаторы могут автоматически подсвечивать ближайшие фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные объекты в зоне нахождения пользователя — в формате динамических визуальных сигналов, привлекающих внимание, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что, по данным городских служб, в часы пик транспортная ситуация в Москве становится критической, а загруженность дорог нередко достигает девяти баллов. По словам главы НФС, в таких условиях москвичи тратят много времени в пробках, что негативно сказывается на их здоровье, качестве воздуха, уровне стресса и общей физической активности.

Подобная цифровая система навигации позволит равномернее распределять движение, сглаживать пики нагрузки и поддерживать устойчивую работу улично-дорожной сети. Это способствует повышению общей управляемости транспортной системы и улучшению условий передвижения по городу, — добавила Силина.

Она заключила, что внедрение этого механизма улучшит общее физическое и психическое здоровье горожан. По мнению главы НФС, регулярные занятия спортом повышают трудоспособность, снижают риск временной нетрудоспособности и увеличивают вовлеченность в экономику.

Ранее Силина заявила, что средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет примерно 35 тыс. рублей. По ее словам, в небольших городах эта сумма может быть ниже — от 10 до 15 тыс. рублей.

фитнес
россияне
спорт
инициативы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.