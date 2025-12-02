В России нашли нестандартный способ повышения интереса к фитнесу Глава НФС Силина призвала подсвечивать фитнес-клубы на картах во время пробок

Навигационные сервисы должны подсвечивать фитнес-клубы на своих картах во время пробок на дорогах для повышения интереса к спорту, заявила NEWS.ru президент Национального-фитнес сообщества Елена Силина. По ее мнению, это позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить долю экономически активного населения.

Национальное фитнес-сообщество предлагает рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских навигационных сервисов о внедрении специального цифрового механизма, действующего в часы максимальной транспортной нагрузки. При достижении критического уровня трафика навигаторы могут автоматически подсвечивать ближайшие фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные объекты в зоне нахождения пользователя — в формате динамических визуальных сигналов, привлекающих внимание, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что, по данным городских служб, в часы пик транспортная ситуация в Москве становится критической, а загруженность дорог нередко достигает девяти баллов. По словам главы НФС, в таких условиях москвичи тратят много времени в пробках, что негативно сказывается на их здоровье, качестве воздуха, уровне стресса и общей физической активности.

Подобная цифровая система навигации позволит равномернее распределять движение, сглаживать пики нагрузки и поддерживать устойчивую работу улично-дорожной сети. Это способствует повышению общей управляемости транспортной системы и улучшению условий передвижения по городу, — добавила Силина.

Она заключила, что внедрение этого механизма улучшит общее физическое и психическое здоровье горожан. По мнению главы НФС, регулярные занятия спортом повышают трудоспособность, снижают риск временной нетрудоспособности и увеличивают вовлеченность в экономику.

Ранее Силина заявила, что средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет примерно 35 тыс. рублей. По ее словам, в небольших городах эта сумма может быть ниже — от 10 до 15 тыс. рублей.