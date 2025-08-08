Роднина, Навка, Гордеева: кто триумфально вернулся на лед после родов

Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) родила сына. Продюсер Яна Рудковская заявила, что у девушки есть все шансы вернуться в спорт к Олимпиаде 2030 года. Кто из фигуристок триумфально выступал на международных турнирах после рождения ребенка — в материале NEWS.ru.

Когда фигуристка Трусова родила сына

6 августа Трусова в своем Telegram-канале сообщила, что впервые стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. Ее муж фигурист Макар Игнатов находился рядом. Супруги заявили, что выбрали имя ребенку, но пока держат его в секрете.

Рудковская считает, что при желании Трусова может вернуться в спорт к Олимпиаде 2030-го. Сейчас Александре 21 год.

«Будет очень сложно возвращаться. При условии, что подрастают такие девочки, как Лена Костылева, Маргарита Базылюк. У нас много классных спортсменов, очень техничных. Конечно, думаешь, а как возможно в 25 лет вернуться на Олимпиаду? Но у меня есть пример мужа, в его возвращение вообще никто никогда не верил, он вернулся в 27 и в 31. Трусова — девочка с очень сильным характером. Я таких спортсменок в своей жизни не встречала», — сказала Рудковская.

В январе 2025 года стало известно, что из-за беременности Трусова не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что карьера Александры подошла к концу.

«Ее карьера закончилась. Сможет ли Трусова вернуться в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — подчеркнула Тарасова.

Как фигуристка Роднина выиграла третье золото Олимпиады после рождения сына

В 1972 году фигуристка Ирина Роднина в дуэте с Алексеем Улановым завоевала золото на Олимпиаде в Саппоро. В 1975-м она вышла замуж за Александра Зайцева. Свадьба прошла в здании Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате. Супруги взяли олимпийское золото в Инсбруке в 1976 году.

В 1979-м у Родниной и Зайцева родился сын Александр. Спустя год они вернулись на лед и завоевали золото Олимпиады-1980 в американском Лейк-Плэсиде. Дуэт тренировала Тарасова. Роднина стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Как фигуристка Гордеева стала олимпийской чемпионкой после рождения дочери

Фигуристов Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова сравнивали с Ромео и Джульеттой на льду. Дуэт отличался от соперников лиричностью и чистотой катания.

«Я считаю, что это одна из самых красивых пар. Двукратные олимпийские чемпионы. Насколько они были красивыми на льду, настолько красивыми были и в жизни», — заявила Роднина NEWS.ru.

В 1991-м Гриньков и Гордеева поженились. Через год у спортсменов появилась на свет дочь Дарья. После рождения ребенка фигуристы выиграли чемпионат России и европейское первенство в Копенгагене. В 1994-м Гордеева и Гриньков завоевали золото на Олимпиаде в Лиллехаммере.

20 ноября 1995 года Гринькову стало плохо во время тренировки на льду в Лейк-Плэсиде, он потерял сознание. Гордеева позвонила в службу спасения, скорая быстро приехала. Всю дорогу в больницу врачи поддерживали работу сердца фигуриста, но спасти его не удалось. Гриньков умер в коньках — их не успели снять в реанимации. Результаты вскрытия показали, что спортсмен скончался от обширного инфаркта.

Как Навка выиграла все турниры после рождения ребенка

В 1998 году в российском фигурном катании появился дуэт Татьяны Навки и Романа Костомарова. Однако тренер Наталья Линичук посчитала пару бесперспективной, несмотря на завоеванные бронзовые медали чемпионата страны. Она предложила Костомарову кататься с новой партнершей — Анной Семенович. Их дуэт взял серебро чемпионата России.

В 2000 году Навка родила дочь Александру. Впоследствии Костомаров вновь стал выступать вместе с бывшей партнершей. С 2000 года они работали под руководством тренера Александра Жулина.

Навка и Костомаров стали двукратными чемпионами мира и трехкратными победителями европейских первенств. Фигуристы также трижды побеждали в финалах Гран-при. В 2006 году Навка и Костомаров завоевали золото Олимпиады в Турине. После триумфа на Играх фигуристы ушли из спорта.

Как фигуристка Степанова вернулась на лед спустя три недели после рождения дочери

В первом сезоне после отстранения РФ от международных соревнований фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере. Девушка замужем за массажистом сборной России по фигурному катанию Владиславом Малиновым. В марте 2023 года Александра родила дочь Киру. Спустя три недели после появления ребенка на свет она приступила к тренировкам на льду.

После возвращения в спорт Степанова и Букин дважды выиграли чемпионат России и стали победителями зимней Спартакиады в Магнитогорске. Их дуэт считается лучшей танцевальной парой в стране. Подопечные Жулина должны были представить Россию на Олимпиаде 2026 года в Италии, но Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до квалификационного турнира только одиночников.

