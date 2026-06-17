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17 июня 2026 в 13:06

Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом

На разбившемся под Волгоградом самолете находилась девочка-подросток

Фото: max.ru/id6167093532_gos*
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Одной из пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области оказалась девочка-подросток, сообщил Telegram-канал «112». Воздушное судно совершило жесткую аварийную посадку прямо во время проведения обработки сельскохозяйственных полей.

Как установило следствие, пилот допустил 12-летнюю пассажирку на борт по личной просьбе ее отца — девочка хотела покататься. В результате авиаинцидента летчик и ребенок получили многочисленные травмы и были экстренно госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области 13 июня. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин. Транспортная прокуратура сразу же начала проверку.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находилось два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.

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