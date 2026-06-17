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17 июня 2026 в 12:55

Снесшему остановку с людьми таксисту огласили приговор

В Казани вынесен приговор таксисту за наезд на остановку с 11 пострадавшими

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Вахитовский райсуд Казани огласил приговор таксисту Евгению Крусеву за наезд на автобусную остановку, сообщает «Реальное время». Водитель проведет четыре года и один месяц в колонии-поселении по обвинению в ДТП с пострадавшими. При этом по двум эпизодам уголовного дела суд полностью оправдал фигуранта.

Суд установил, что ранее лишенный прав за езду в состоянии наркотического опьянения Крусев купил в Сети поддельные медицинские справки. 10 марта 2025 года он подменил документы в ГАИ и сел за руль брендированного «Москвича». На улице Вишневского таксист в состоянии наркотического опьянения протаранил зону посадки пассажиров.

В результате неконтролируемой поездки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, включая двоих детей. Машина виновника остановилась только после жесткого столкновения с припаркованным туристическим автобусом. Тяжкий вред здоровью экспертиза подтвердила лишь у одной из пострадавших пенсионерок.

Судья оправдала Крусева по статье об использовании поддельных документов за отсутствием состава преступления. Четыре гражданских иска от свидетелей аварии на 1,7 миллиона рублей инстанция рассматривать не стала. Единственной официальной потерпевшей по делу суд присудил компенсацию в полмиллиона рублей.

Ранее заслуженная учительница Бурятии попала под колеса мотоцикла, которым управлял несовершеннолетний. Защита школьника рассказала, что 75-летняя пенсионерка якобы сама бросилась на транспортное средство, чтобы подставить подростка.

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