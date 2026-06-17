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17 июня 2026 в 11:16

Семья отправилась на тот свет через несколько минут после покупки авто

Семья попала в смертельное ДТП с грузовиком сразу после покупки авто в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Семья из семи человек попала в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Малайзии, сообщает издание Need To Know. Трагедия произошла через несколько минут после покупки нового авто.

Утром около 11 часов 21-летний Ахмад Фахим вместе с братом Ахмадом Сяфиком, 55-летней Норой Хусин, 27-летней Джамалией Саннуси и тремя детьми в возрасте двух месяцев, трех и семи лет забрали новый внедорожник Proton X50 из автосалона и направились домой. На шоссе автомобиль внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с десятитонным грузовиком.

Спасателям пришлось врезаться в машину, чтобы извлечь пострадавших. В результате аварии удалось спасти только трехлетнюю девочку, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина случившегося не установлена.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что на трассе в Городищенском районе Волгоградской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из машин — КамАЗа.

Накануне, 15 июня, в Тюменской области на 101-м км трассы «Иртыш» столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще 11 получили травмы.

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