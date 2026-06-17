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17 июня 2026 в 10:22

Между пенсионеркой и байкером-подростком разразился скандал

Заслуженная учительница Бурятии оказалась под колесами байкера-подростка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Заслуженная учительница Бурятии попала под колеса мотоцикла, которым управлял несовершеннолетний, сообщает Telegram-канал Baza. Защита школьника рассказала, что 75-летняя пенсионерка якобы сама бросилась на транспортное средство, чтобы подставить подростка.

Инцидент с наездом произошел летом 2025 года, женщина высаживала цветы во дворе. По информации Baza, в результате она получила множественные переломы рук и ног, пенсионерка проходит реабилитацию и передвигается с трудом.

Дочь пострадавшей сообщила каналу, что семья учителя рассчитывала добиться наказания для подростка и взыскать компенсацию в размере 1,7 млн рублей. Однако сторона защиты сообщила в суде, что пострадавшая якобы сама специально бросилась под колеса.

Ранее пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России заявила, что подросток на мотоцикле Racer сбил двухлетнюю девочку в Иркутской области. Авария произошла вечером в СНТ «Гидростроитель» на улице Утренней. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, добрался до дома и разобрал мотоцикл в гараже, чтобы снять с себя подозрения.

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