Между пенсионеркой и байкером-подростком разразился скандал Заслуженная учительница Бурятии оказалась под колесами байкера-подростка

Заслуженная учительница Бурятии попала под колеса мотоцикла, которым управлял несовершеннолетний, сообщает Telegram-канал Baza. Защита школьника рассказала, что 75-летняя пенсионерка якобы сама бросилась на транспортное средство, чтобы подставить подростка.

Инцидент с наездом произошел летом 2025 года, женщина высаживала цветы во дворе. По информации Baza, в результате она получила множественные переломы рук и ног, пенсионерка проходит реабилитацию и передвигается с трудом.

Дочь пострадавшей сообщила каналу, что семья учителя рассчитывала добиться наказания для подростка и взыскать компенсацию в размере 1,7 млн рублей. Однако сторона защиты сообщила в суде, что пострадавшая якобы сама специально бросилась под колеса.

Ранее пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России заявила, что подросток на мотоцикле Racer сбил двухлетнюю девочку в Иркутской области. Авария произошла вечером в СНТ «Гидростроитель» на улице Утренней. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, добрался до дома и разобрал мотоцикл в гараже, чтобы снять с себя подозрения.