Решетников раскрыл темпы роста импорта России из стран АСЕАН Решетников: Россия увеличила импорт из стран АСЕАН на 70% за последние 10 лет

Россия за последние десять лет нарастила импорт из государств АСЕАН на 70%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, основные статьи закупок — сельхозсырье, техника, оборудование, транспорт, химическая продукция, текстиль, одежда и обувь.

За десять лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь, — рассказал Решетников.

За тот же период взаимный товарооборот вырос на 53% и достиг $21 млрд. Решетников подчеркнул, что такие результаты особенно ценны, поскольку достигаются в сложных условиях глобальной неопределенности и размывания принципов ВТО.

Глава Минэкономразвития обратил внимание, что Россия, как и партнеры по Ассоциации, продолжает руководствоваться многосторонними правилами Всемирной торговой организации. Страна не прибегает к скрытому протекционизму — ни через климатическую повестку, ни через другие ограничения доступа к технологиям и конкуренции.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на открытии форума заявил, что королевство готово стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.