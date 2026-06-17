Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:00

Решетников раскрыл темпы роста импорта России из стран АСЕАН

Решетников: Россия увеличила импорт из стран АСЕАН на 70% за последние 10 лет

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Роман Кручинин/roscongress.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия за последние десять лет нарастила импорт из государств АСЕАН на 70%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, основные статьи закупок — сельхозсырье, техника, оборудование, транспорт, химическая продукция, текстиль, одежда и обувь.

За десять лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь, — рассказал Решетников.

За тот же период взаимный товарооборот вырос на 53% и достиг $21 млрд. Решетников подчеркнул, что такие результаты особенно ценны, поскольку достигаются в сложных условиях глобальной неопределенности и размывания принципов ВТО.

Глава Минэкономразвития обратил внимание, что Россия, как и партнеры по Ассоциации, продолжает руководствоваться многосторонними правилами Всемирной торговой организации. Страна не прибегает к скрытому протекционизму — ни через климатическую повестку, ни через другие ограничения доступа к технологиям и конкуренции.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на открытии форума заявил, что королевство готово стать стратегическими воротами для бизнесменов из России, чтобы они вышли на рынки Юго-Восточной Азии. По его словам, сотрудничество позволило бы российским компаниям развиваться на огромном азиатском рынке.

Власть
Минэкономразвития
Максим Решетников
АСЕАН
товарооборот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара ВСУ по автобусу с детьми
В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.