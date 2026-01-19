Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре В Сети появились кадры взрыва гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

В Сети появились кадры взрыва светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщает ТАСС. Инцидент произошел во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке в недостроенном спортзале. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.

На видео заметно, как во время тренировки граната внезапно загорается. Сотрудники пытаются потушить огонь подручными средствами и огнетушителем. Сначала пламя не распространяется, но затем быстро охватывает вещи в помещении. В конце записи граната взрывается, и комнату мгновенно охватывает огонь.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что привел в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД преподаватель. В отношении него также возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

До этого в селе Заюково в Кабардино-Балкарии в гараже произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона. Вспыхнуло возгорание на площади 100 квадратных метров. Всего пострадали четыре человека, их доставили в больницу Нальчика.