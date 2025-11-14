Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:12

Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности

В Башкирии задержали мужчину, убившего жену и ее любовника из-за ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участковый полицейский ловко задержал вооруженного мужчину в Башкирии благодаря зазвонившему телефону, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник из ревности убил жену и ее предполагаемого любовника, выстрелив в них из самодельного обреза.

Вооруженный мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и угрожавший [покончить с собой], был обезврежен моим коллегой — участковым из Башкортостана, — подчеркнула Волк.

Она уточнила, что после убийства оппонента ревнивец затащил тело в гараж и нанес ему еще несколько ударов по голове. После расправы мужчина дождался с работы супругу и застрелил ее у ворот дома. При задержании полицейский сумел воспользоваться моментом, когда у подозреваемого зазвонил мобильный телефон, и обезвредил его.

Ранее в Хабаровске местный житель убил сожительницу в ходе бытового конфликта. Они выпивали, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес женщине многочисленные удары руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм она скончалась.

