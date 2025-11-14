Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности В Башкирии задержали мужчину, убившего жену и ее любовника из-за ревности

Участковый полицейский ловко задержал вооруженного мужчину в Башкирии благодаря зазвонившему телефону, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник из ревности убил жену и ее предполагаемого любовника, выстрелив в них из самодельного обреза.

Вооруженный мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и угрожавший [покончить с собой], был обезврежен моим коллегой — участковым из Башкортостана, — подчеркнула Волк.

Она уточнила, что после убийства оппонента ревнивец затащил тело в гараж и нанес ему еще несколько ударов по голове. После расправы мужчина дождался с работы супругу и застрелил ее у ворот дома. При задержании полицейский сумел воспользоваться моментом, когда у подозреваемого зазвонил мобильный телефон, и обезвредил его.

