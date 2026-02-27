Зимняя Олимпиада — 2026
Порционное горячее с рыбой: быстрый вариант для семейных ужинов и встречи гостей

Фото: D-NEWS.ru
Побалуйте себя и близких порционным горячим с рыбой — изысканным, сытным и невероятно ароматным блюдом. Это идеальный быстрый вариант горячего для семейных ужинов и встречи гостей.

Для приготовления понадобится: 500 г филе белой рыбы (треска, минтай, хек), 4-5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 200 мл сливок (20%), 100 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, обжарьте на масле до мягкости. Рыбу нарежьте кусочками. В каждую формочку (горшочек) или лодочку из фольги уложите слоями: картофель, слегка посолите; рыбу, слегка посолите и поперчите; сверху распределите овощную зажарку. В миске смешайте сливки, половину тертого сыра, соль и перец. Залейте этой смесью содержимое формочек. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячим прямо в формочках, украсив зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить горячее из картошки и курицы, которую не нужно мариновать.

