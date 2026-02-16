Не устаю готовить, потому что это легко: горячее из картошки и курицы, которую не нужно мариновать

Не устаю готовить это горячее из картошки и курицы, потому что это очень легко. Мясо не нужно ни в чем мариновать, и, несмотря на это, оно при запекании становится мягким.

Секрет невероятно сочной и ароматной курицы без долгого маринования кроется в двух вещах: использовании кусочков с кожей и в правильном расположении в противне.

Для приготовления понадобится: 6-8 куриных бедер, 1 кг картофеля, 3 луковицы, 3-4 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, сушеные прованские травы или укроп.

Духовку разогрейте до 200°C. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Лук нарежьте крупными кольцами. В противне смешайте картофель и лук с половиной масла, посолите и поперчите. Равномерно распределите овощи по дну. В миске смешайте оставшееся масло и все специи. Обмажьте этим составом каждый кусок курицы. Выложите курицу поверх овощей кожей вверх — это ключевой момент для сочности и корочки. Поставьте противень в разогретую духовку на 45-55 минут. Не нужно накрывать и переворачивать.

