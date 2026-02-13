Зимняя Олимпиада — 2026
Мясо, которое готовится ровно 30 минут и выглядит празднично: избавит от хлопот с ужином

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт идеального горячего — мясо, которое готовится ровно 30 минут и выглядит празднично. Это блюдо избавит вас от хлопот с ужином.

Мясо получается невероятно мягким. Под слоем лука, майонеза и сыра оно не жарится, а томится, как в собственном соку, что не дает ему пересохнуть даже при высокой температуре.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, майонез, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок. Свинину нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 2-2,5 см. Слегка отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. Разогрейте духовку до 200°C. Противень смажьте маслом. Выложите стейки рядом друг с другом. Сверху разложите лук и густо смажьте майонезом. Затем щедро посыпьте тертым сыром. И завершающим штрихом снова слегка смажьте майонезом поверх сыра — это поможет образовать красивую румяную корочку. Запекайте ровно 25-30 минут. Если сыр сверху начнет сильно подгорать, можно накрыть фольгой на последние 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты по-французски без майонеза.

Проверено редакцией
