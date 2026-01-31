Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:01

Котлеты по-французски без майонеза: запеченная вкуснятина, подойдет к любому гарниру

Фото: D-NEWS.ru
Отойдите от классических рецептов, приготовьте котлеты по-французски без майонеза. Эта запеченная вкуснятина превратит ужин в праздник и подойдет к любому гарниру.

В процессе запекания котлеты пропитываются соками и становятся невероятно сочными внутри, а сверху их покрывает ароматная шапка из расплавленного сыра, нежной сметаны с укропом и ломтиков помидора.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец; для верхнего слоя: 200 г сметаны, небольшой пучок укропа, 2 средних помидора, 200 г твердого сыра. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Хорошо вымесите фарш. Сформируйте слегка сплюснутые котлеты и выложите их в форму для запекания. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Сметану смешайте с мелко нарубленным укропом. Помидоры нарежьте кружочками, сыр натрите на крупной терке. На каждую котлету нанесите слой сметаны с укропом, сверху положите кружок помидора. Отправьте форму в разогретую духовку на 20–25 минут. Затем достаньте противень, посыпьте каждую котлету щедрой горкой тертого сыра и верните в духовку еще на 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «просто и со вкусом»: томленые куриные голени в сметанно-томатном соусе.

Проверено редакцией
