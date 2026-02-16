Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ChatGPT на фоне сбоев в интернет-сервисах, передает «Газета.Ru». Массовый сбой в ChatGPT произошел 13 февраля, также технические неполадки были зафиксированы в работе «Почты России», Т-Банка, Mail.ru.

Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали, — сообщили в РКН.

Тем временем пользователи социальной сети X из разных стран сообщили о массовых сбоях в работе площадки. Больше всего обращений наблюдается в США, Японии, Великобритании.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в России могут окончательно заблокировать Google, но на данный момент это нецелесообразно. По мнению депутата, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение компании в РФ, чтобы получить от нее деньги с назначенных штрафов.

Ранее эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов рассказал, что сотрудники во время использования ИИ в рабочих целях делятся конфиденциальной информацией компании. Он отметил, что с помощью специально составленных промтов в дальнейшем эту информацию могут получить мошенники.