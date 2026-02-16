Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:35

Картошка по-деревенски дольками с чесноком и укропом — аромат на весь дом, а съедается быстрее, чем готовится

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта картошка по-деревенски — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое покоряет с первого кусочка. Её необычность в том, что обычные картофельные дольки, приправленные чесноком и укропом, превращаются в духовке в хрустящее лакомство с румяной корочкой и нежной, рассыпчатой сердцевиной. Получается обалденная вкуснятина: ароматные, золотистые дольки с аппетитной хрустящей корочкой и мягкой серединой, пропитанные чесночным ароматом и свежестью укропа. Запах разносится по всему дому, собирая семью на кухне ещё до того, как блюдо готово. А съедается оно быстрее, чем готовится — противень опустеет за считанные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого или с тонкой кожурой), 4–5 зубчиков чеснока, небольшой пучок укропа, 3–4 ст. ложки растительного масла, соль, чёрный перец и паприка по вкусу. Картофель тщательно вымойте (молодой можно не чистить), нарежьте дольками вместе с кожурой. В миске смешайте масло с измельчённым чесноком, мелко рубленым укропом, солью и специями. Залейте этой смесью картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась ароматным маслом. Выложите картофель на противень в один слой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30–35 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту
Общество
Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту
Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода
Общество
Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий
Общество
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий
Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту
Общество
Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту
4 ингредиента — и «Селедочный хит» готов: полезный салат, которым хочется объедаться
Общество
4 ингредиента — и «Селедочный хит» готов: полезный салат, которым хочется объедаться
картофель
ужины
чеснок
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.