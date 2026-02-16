Картошка по-деревенски дольками с чесноком и укропом — аромат на весь дом, а съедается быстрее, чем готовится

Эта картошка по-деревенски — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое покоряет с первого кусочка. Её необычность в том, что обычные картофельные дольки, приправленные чесноком и укропом, превращаются в духовке в хрустящее лакомство с румяной корочкой и нежной, рассыпчатой сердцевиной. Получается обалденная вкуснятина: ароматные, золотистые дольки с аппетитной хрустящей корочкой и мягкой серединой, пропитанные чесночным ароматом и свежестью укропа. Запах разносится по всему дому, собирая семью на кухне ещё до того, как блюдо готово. А съедается оно быстрее, чем готовится — противень опустеет за считанные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого или с тонкой кожурой), 4–5 зубчиков чеснока, небольшой пучок укропа, 3–4 ст. ложки растительного масла, соль, чёрный перец и паприка по вкусу. Картофель тщательно вымойте (молодой можно не чистить), нарежьте дольками вместе с кожурой. В миске смешайте масло с измельчённым чесноком, мелко рубленым укропом, солью и специями. Залейте этой смесью картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась ароматным маслом. Выложите картофель на противень в один слой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30–35 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

