Стала известна деловая программа форума «Открыто для всех»

Всероссийский форум «Открыто для всех» состоится в Москве 24–25 ноября, его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Деловая программа мероприятия будет включать более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, комплексного сопровождения в течение всех этапов жизни, инклюзивного трудоустройства, а также социализации людей с инвалидностью. Особое внимание уделят поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Сессии будут разделены на несколько блоков: «Экономика участия», «Самореализация», «Человек в центре», «Среда для жизни», «Инновация без барьера». Участниками форума станут представители органов власти, НКО, бизнеса и образовательных учреждений. Мероприятие планируют посетить делегации из ОАЭ, Вьетнама, Таиланда, Индии, Филиппин, Сингапура, Индонезии, Гамбии, Китая, ЮАР, Ирландии, Казахстана и Узбекистана. Участие онлайн подтвердили эксперты из Италии, Сенегала и США.

Идея инклюзии должна быть не внешним дополнением, а естественной частью самой политики — встроенной во все решения и реализуемой с деятельным участием людей с инвалидностью, чьи потребности и опыт должны учитываться с самого начала. В эпоху быстрых технологических изменений важно не только устранять старые барьеры, но и предвидеть новые, чтобы технологии не превращались в источник так называемой технологической дискриминации. Уверен, что форум даст новый толчок идеям, практическим решениям и технологиям, которые помогут сделать общество по-настоящему открытым для всех, и что этот подход найдет поддержку в регионах нашей большой страны, — отметил помощник председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Григорий Лекарев.

В рамках мероприятия также будет работать выставка-форум с интерактивной программой, которая включает в себя ярмарку брендов, мастер-классы, кинопоказы и встречи с амбассадорами проекта. Форум завершится торжественной церемонией вручения премии «Открыто для всех».

В Подмосковье ранее прошла конференция по инклюзивному образованию. В открытии мероприятия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках события глава региона вручил награды педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья.