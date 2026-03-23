Генпрокуратура ответила на предложение Галицкого Мировое соглашение с Галицким по иску об изъятии не предусмотрено законом

Мировое соглашение с предпринимателем Александром Галицким по уголовному делу об изъятии имущества и признании венчурного фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской организацией не предусмотрено законом, заявил представитель Генпрокуратуры в зале Тверского суда Москвы. В ответ на предложение со стороны бизнесмена он попросил ответчика подсказать соответствующую норму, передает ТАСС.

В рамках действующего законодательства мы не понимаем, как можно это сделать. Может, ответчик подскажет нам соответствующую норму, — отметил он.

Ранее Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества. Как заявил один из его адвокатов, другая сторона уже получила проект соглашения.

До этого Генпрокуратура России потребовала признать бизнесмена и основанный им фонд экстремистским объединением и запретить деятельность. Причина — финансирование поставок оружия для ВСУ. В иске надзорного ведомства указано, что ответчики проявляют «крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу».