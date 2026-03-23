23 марта 2026 в 11:55

Генпрокуратура ответила на предложение Галицкого

Мировое соглашение с Галицким по иску об изъятии не предусмотрено законом

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мировое соглашение с предпринимателем Александром Галицким по уголовному делу об изъятии имущества и признании венчурного фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской организацией не предусмотрено законом, заявил представитель Генпрокуратуры в зале Тверского суда Москвы. В ответ на предложение со стороны бизнесмена он попросил ответчика подсказать соответствующую норму, передает ТАСС.

В рамках действующего законодательства мы не понимаем, как можно это сделать. Может, ответчик подскажет нам соответствующую норму, — отметил он.

Ранее Галицкий заявил о готовности заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой по делу о конфискации имущества. Как заявил один из его адвокатов, другая сторона уже получила проект соглашения.

До этого Генпрокуратура России потребовала признать бизнесмена и основанный им фонд экстремистским объединением и запретить деятельность. Причина — финансирование поставок оружия для ВСУ. В иске надзорного ведомства указано, что ответчики проявляют «крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу».

Генпрокуратура
бизнесмены
соглашения
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

