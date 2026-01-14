«Крепкий орешек»: полковник назвал самое трудное направление для ВС РФ

Бои в районах Славянска и Краматорска могут продлиться на протяжении нескольких месяцев, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, крепкие заводы и подземные укрепления городов затрудняют их освобождение.

Наиболее значительные успехи [у российской армии], конечно, на Донецком направлении. Мы приближаемся к Славянско-Краматорской агломерации. Это самый крепкий орешек, я бы сказал, самый тяжелый пенек на дороге нашей армии. Славянск и Краматорск — это фактически не города, а крепости, созданные еще нашими дедами и отцами в виде огромного количества заводов, где толщина стен иногда достигает метра и подземная фортификация на глубину пять-шесть этажей. Там придется очень крепко поковыряться. Я думаю, что будут идти многомесячные бои, если ВС РФ не поможет какое-то чудо. Мы, конечно, могли бы разбить их ФАБ, оставить одни руины, но там огромное количество мирного населения, — поделился Баранец.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины рискуют оказаться в окружении под Славянском и Краматорском к началу весны. По его словам, российская армия планирует нарушить логистику в этой агломерации.