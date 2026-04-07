Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб

В случае смерти верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи к власти придет радикальный политик, который будет настроен враждебно по отношению к США, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его мнению, слухи о здоровье политика могут быть ложными и попыткой дестабилизировать иранские элиты.

Если Моджтаба Хаменеи серьезно ранили и он находится в безвыходном состоянии, то на его место, скорее всего, придет политик, который более радикально настроен к Соединенным Штатам. Американцы мало что выиграют от его смерти. Но возможно, что это фейк, поскольку США хотят сделать ставку как раз на дестабилизацию, на ослабление Ирана изнутри, чтобы тем самым посеять сомнения среди иранской элиты. Им нужно, чтобы иранцы поверили, что Штаты поэтапно ликвидируют всю политическую верхушку вместе с Израилем, — высказался Блохин.

Он предположил, что Вашингтон использует СМИ для ведения информационной войны, направленной на подрыв стабильности в Тегеране и организацию цветной революции. По мнению политолога, крайне маловероятно, что США стали бы распространять слухи о состоянии здоровья верховного лидера Ирана с целью укрепления своих переговорных позиций.

Ранее появилась информация, что Хаменеи в настоящее время проходит лечение в городе Кум, расположенном к югу от Тегерана. По сообщениям иностранных СМИ, его состояние оценивается как критическое, и он, предположительно, не в состоянии осуществлять руководство страной.