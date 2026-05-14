Новый омбудсмен Яна Лантратова: кто она такая, досье, биография, инициативы

Сегодня, 14 мая, Госдума тайным голосованием избрала Яну Лантратову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Чем она известна, какие ранее занимала должности?

Что известно об уходе Москальковой и назначении Лантратовой

Татьяна Москалькова 14 мая покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Срок ее полномочий истек в апреле этого года, и должность федерального омбудсмена стала вакантной.

По закону одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд, поэтому ее полномочия не могли быть продлены.

На пост нового омбудсмена рассматривались три кандидата: член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой — за нее проголосовал 301 депутат.

Лантратова приняла присягу, поклявшись на Конституции «защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности».

Чем известна Лантратова

Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 года в Ленинграде в семье военнослужащего и врача. Она окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, затем получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Северо-Западной академии государственной службы и окончила магистратуру Московского государственного педагогического университета по программе «Возрастно-психологическое консультирование».

В 2009 году Лантратова стала куратором проектов «Молодой гвардии „Единой России“» «Я — доброволец» и «Доступная среда» в Санкт-Петербурге.

В 2011 году Лантратова возглавила рабочую группу Общероссийского народного фронта (ОНФ) по выявлению и пресечению преступлений против несовершеннолетних, затем инициировала создание «Союза добровольцев России». В 2012 году была включена в Совет по правам человека.

В 2019 году возглавляла отдел гуманитарных проектов департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития, тогда же стала ответственным секретарем Молодежного совета при министерстве. С 2020 по 2021 год была заместителем главы департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ ведомства.

В 2021 году Лантратова была избрана в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия» и получила пост первого заместителя председателя комитета по просвещению. Она занималась вопросами образования, воспитательной политики и защиты прав несовершеннолетних.

Лантратова, в частности, является соавтором принятого в 2022 году закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», была соавтором инициативы о запрете усыновления детей гражданами «недружественных» стран, выступала с предложением по контролю компьютерных игр и предлагала ввести для них систему прокатных удостоверений. За время работы депутатом принимала участие в разработке более чем 450 законопроектов.

Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, Лантратова «пахала» в Госдуме.

«Она хрупкая молодая женщина, но она пахарь. Она пашет, как мало кто пашет из депутатов Госдумы», — сказал он.

26 февраля 2025 года Лантратова была освобождена от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению, избрана председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Лантратова замужем, у нее есть ребенок.

