Почему я не попробовал этот салат из томатов раньше? Исправил эту ошибку и вам советую

Почему я не попробовал этот салат из томатов раньше? Исправил эту ошибку и вам советую

Надоело жевать огурцы? Есть решение. Этот салат из розовых томатов с хрустящими орехами и восточной заправкой взрывает мозг и вкусовые рецепторы.

Ингредиенты

Томат розовый — 700 г, чеснок — 2 зубчика, перец зеленый острый — 1 шт., лимонный сок — 1 ст. л., миндаль жареный — 1 ст. л., фундук — 1 ст. л., фисташки — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,25 ч. л., зира молотая — 0,25 ч. л., перец кайенский молотый — 0,25 ч. л., масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю заправку: давлю чеснок через пресс, смешиваю с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Взбиваю вилкой. Тем временем на сухой сковороде подсушиваю фундук и миндаль, даю им остыть и очищаю от шелухи.

Отдельно обжариваю кунжут до золотистого цвета. Все орехи мелко рублю ножом, смешиваю с кориандром, зирой и кайенским перцем. Нарезаю розовые томаты кружками под 5–6 мм, а острый перец — тонкими колечками.

Выкладываю томаты на блюдо чешуей, поливаю заправкой и щедро посыпаю ореховой смесью с перцем. Подаю сразу, пока орехи хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, что даже без сметаны и майонеза салат получился сытным и ярким. Хранится отлично: на следующий день помидоры не размякли, а орехи остались хрустящими. Идеально к мясу или как самостоятельное блюдо.