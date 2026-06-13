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13 июня 2026 в 17:35

С этой закуской можно и веганом стать — делюсь летним рецептом терияки-цукини

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, вегетарианское — значит пресное? А вот и нет. Эти цукини в соусе терияки такие сочные и ароматные, что я забываю про мясо.

Ингредиенты

Цукини — 500 г (1–2 шт.), лук репчатый — 1–2 шт., масло оливковое — 2 ст. л., масло кунжутное — 1 ч. л., соус терияки — 2–3 ст. л., кунжут — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу цукини брусочками, а лук — полукольцами. В глубокой сковороде или воке разогреваю оливковое и кунжутное масло, бросаю лук и жарю до полуготовности. Тем временем добавляю цукини и вливаю соус терияки — помешиваю, пока кабачки не станут мягкими, но не разварятся. В самом конце сыплю семена кунжута, перемешиваю и через 5 минут снимаю с огня. Подаю горячими как самостоятельную закуску или с рисом — палочки в руки, и наслаждаюсь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал, что цукини разварятся в кашу, но нет — они остались упругими, с хрустящей корочкой и липкой глазурью из терияки. Вкус получился насыщенным, пряным, с легкой сладостью.

Подавать лучше горячими, прямо со сковороды, иначе карамель застынет.

Проверено редакцией
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