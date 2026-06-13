Думал, что знаю все о баклажанах. Пока не попробовал этот грузинский рецепт с орехами

Думал, что знаю все о баклажанах. Пока не попробовал этот грузинский рецепт с орехами

Эта закуска из баклажанов выглядит скромно, но на вкус — взрыв грузинского гостеприимства. Орехи, чеснок, острый перец — идеальное трио.

Ингредиенты

Баклажаны — 4 шт., грецкие орехи — 1 стакан, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, стручковый перец острый — 1 шт., куриный бульон — 0,5 стакана, уксус столовый 9% — 2 ст. л., растительное масло — 2 ч. л., хмели-сунели — 1 ст. л., петрушка — 15 г, кинза — 15 г, соль, перец черный молотый.

Как готовлю

Сначала включаю духовку на 190°С. Баклажаны мою, накалываю вилкой, смазываю маслом и отправляю на противень. Запекаю полчаса, пару раз переворачиваю. Тем временем делаю начинку: в блендере рублю грецкие орехи до крошки, добавляю чеснок через пресс и вливаю куриный бульон, чтобы масса стала густой как сметана.

Соль, перец, хмели-сунели, ложка уксуса — все смешиваю. Лук режу тонкими полукольцами, острый перец — полосками, зелень мелко рублю. Смешиваю лук, перец, зелень с оставшимся уксусом, слегка мну руками, чтобы пустили сок. Соединяю эту смесь с ореховой пастой.

Готовым баклажанам делаю глубокий продольный разрез, раздвигаю мякоть, солю и плотно наполняю начинкой. Убираю в холодильник на 2 часа — за это время баклажаны пропитываются и становятся нереально вкусными. Подаю порционными кусками, посыпав свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ореховая начинка с чесноком и острым перцем просто взрывается во рту. Единственный совет: дайте баклажанам настояться пару часов в холодильнике — тогда вкус становится ярче и насыщеннее.