Творожные пирожки с повидлом: рецепт на 12 булочек — тесто без дрожжей, легко вымешивается

Творожные пирожки с повидлом — это нежная, ароматная домашняя выпечка, которая готовится удивительно просто.

Благодаря творогу тесто получается мягким и пластичным, его легко вымешивать, а пирожки выходят из духовки пышными и румяными.

Для приготовления 12 пирожков вам понадобится: 2 яйца, 60 г сахара, 250 г творога, 250 г муки, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли, 7 г разрыхлителя, 150 г густого яблочного повидла.

Рецепт: в миске смешайте яйца, сахар, творог, масло, соль, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, затем раскатайте в лепешку. В центр положите чайную ложку повидла. Защипните края, формируя пирожок.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

