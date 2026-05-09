День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:28

Творожные пирожки с повидлом: рецепт на 12 булочек — тесто без дрожжей, легко вымешивается

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожные пирожки с повидлом — это нежная, ароматная домашняя выпечка, которая готовится удивительно просто.

Благодаря творогу тесто получается мягким и пластичным, его легко вымешивать, а пирожки выходят из духовки пышными и румяными.

Для приготовления 12 пирожков вам понадобится: 2 яйца, 60 г сахара, 250 г творога, 250 г муки, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли, 7 г разрыхлителя, 150 г густого яблочного повидла.

Рецепт: в миске смешайте яйца, сахар, творог, масло, соль, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 12 равных частей. Каждую часть скатайте в шарик, затем раскатайте в лепешку. В центр положите чайную ложку повидла. Защипните края, формируя пирожок.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки — вкуснее драников и пирожков.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая
Общество
Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
Общество
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка
Общество
Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка
Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный
Общество
Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный
Общество
рецепты
пирожки
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.