Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 11:27

Первый раз попробовал в Италии, дома повторил за 40 минут — идеальная треска под маринадом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии это блюдо знают все, у нас — почти нет. Исправляю несправедливость.

Ингредиенты

Филе трески — 600 г, мука — 3 ст. л., оливковое масло — 50 мл, сельдерей — 2 стебля, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, каперсы — 2 ст. л., оливки без косточек — 80 г, изюм — 2 ст. л., помидоры в собственном соку — 400 г, лавровый лист — 2 шт., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала заливаю изюм кипятком на 10 минут, чтобы он набух и стал мягким. Рыбу режу крупными кусками, обваливаю в муке и жарю на сильном огне в оливковом масле до золотистой корочки — по минуте с каждой стороны. Готовые куски кладу на бумажные полотенца.

В том же масле обжариваю мелко нарезанные лук, сельдерей и чеснок до мягкости лука, минут 5. Туда же отправляю каперсы, оливки, изюм и лавровый лист, жарю еще 5 минут.

Добавляю помидоры, солю, перчу и тушу все вместе 10 минут. Выкладываю рыбу в форму, заливаю соусом и отправляю в духовку на 180 градусов на 7–10 минут. Готово — подаю горячим, и гости просят добавки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз я попробовал эту рыбу в Лигурии, но повторить рецепт не составило труда. Текстура трески просто тает во рту, а соус — густой и насыщенный. Из удачных находок: я обжарил рыбу до золотистой корочки — это добавило хруста. Хранится блюдо отлично, на следующий день вкус только насыщеннее.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров: в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.