Первый раз попробовал в Италии, дома повторил за 40 минут — идеальная треска под маринадом

В Италии это блюдо знают все, у нас — почти нет. Исправляю несправедливость.

Ингредиенты

Филе трески — 600 г, мука — 3 ст. л., оливковое масло — 50 мл, сельдерей — 2 стебля, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, каперсы — 2 ст. л., оливки без косточек — 80 г, изюм — 2 ст. л., помидоры в собственном соку — 400 г, лавровый лист — 2 шт., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала заливаю изюм кипятком на 10 минут, чтобы он набух и стал мягким. Рыбу режу крупными кусками, обваливаю в муке и жарю на сильном огне в оливковом масле до золотистой корочки — по минуте с каждой стороны. Готовые куски кладу на бумажные полотенца.

В том же масле обжариваю мелко нарезанные лук, сельдерей и чеснок до мягкости лука, минут 5. Туда же отправляю каперсы, оливки, изюм и лавровый лист, жарю еще 5 минут.

Добавляю помидоры, солю, перчу и тушу все вместе 10 минут. Выкладываю рыбу в форму, заливаю соусом и отправляю в духовку на 180 градусов на 7–10 минут. Готово — подаю горячим, и гости просят добавки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз я попробовал эту рыбу в Лигурии, но повторить рецепт не составило труда. Текстура трески просто тает во рту, а соус — густой и насыщенный. Из удачных находок: я обжарил рыбу до золотистой корочки — это добавило хруста. Хранится блюдо отлично, на следующий день вкус только насыщеннее.