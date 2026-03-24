Запеканка «Французский гратен»: тонкие ломтики картошки в нежном соусе

Забудьте о сухой запеченной картошке. Правильный соус, нежная заливка — идеальная запеканка на ужин готова!

Возьмите 1 кг картофеля (лучше сортов, которые хорошо развариваются). Очистите его и нарежьте очень тонкими кружочками, буквально 2-3 мм — здесь вам поможет терка-мандолина или очень острый нож. Важно: нарезанный картофель не промывайте, крахмал поможет соусу загустеть. Для заливки смешайте 400 мл сливок (от 20% жирности) с 2 дольками измельченного чеснока, щепоткой соли и обязательно добавьте мускатный орех.

Форму предварительно смажьте сливочным маслом. Картофельные ломтики кладите внахлест, как чешую рыбы, слоями. Каждый второй слой советуем слегка присыпать любым тертым сыром.

Залейте все сливочной смесью так, чтобы она почти целиком покрывала картофель. Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 45–60 минут. Если верх начнет румяниться слишком быстро, накройте форму фольгой. В конце снимите ее, чтобы получилась золотистая корочка.

Совет: чтобы соус не расслоился, используйте сливки комнатной температуры, а для еще более насыщенного вкуса добавьте в заливку 30 г растопленного сливочного масла.

